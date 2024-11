STOXX 600 cai para menor nível em 3 meses pressionado por ansiedade com China e balanços

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa teve forte queda, atingindo o menor nível em quase três meses nesta terça-feira, com as preocupações sobre o destino das relações entre Estados Unidos e China lançando uma sombra sobre as ações com exposição significativa à economia chinesa, enquanto alguns balanços desfavoráveis também pesaram sobre o índice.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,98%, a 502,23 pontos, marcando a maior baixa diária desde o início de agosto, após salto de 1% na segunda-feira.

As ações europeias têm estado sob estresse conforme investidores avaliam a probabilidade de aumentos de tarifas após a ampla vitória de Trump na Presidência dos EUA na semana passada.

Os ativos relacionados à China enfrentaram dificuldades em todo o mundo em meio à expectativa de Trump escolha para secretário de Estado o senador norte-americano Marco Rubio, que nos últimos anos defendeu uma política externa mais forte em relação aos inimigos geopolíticos dos EUA, incluindo a China.

"A posição econômica da China é bastante frágil e, se você está impondo tarifas enormes à China quando ela já está fraca, isso terá um impacto sobre suas importações, o que naturalmente afetará a Europa", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

O setor de recursos básicos perdeu 3,7% com a queda da maioria dos preços dos metais, com a mineradora polonesa KGHM em baixa de 9,2% e sendo uma das mais atingidas no STOXX 600.

O setor de bens pessoais e domésticos, que abriga empresas de luxo de forte peso expostas à China, caiu 2,4%. O índice de luxo mais amplo também recuou quase 4%.

Entretanto, o setor de tecnologia ficou praticamente estável diante das profundas perdas setoriais, impulsionado por um salto de 4% na Temenos, após plano estratégico da empresa suíça de software bancário para acelerar o crescimento em quatro anos.

Entre as perdas impulsionadas por balanços, o grupo alemão Bayer caiu 14,5% depois de advertir que os fracos mercados agrícolas podem prejudicar ainda mais seus resultados no próximo ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,22%, a 8.025,77 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 2,13%, a 19.033,64 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 2,69%, a 7.226,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 2,15%, a 33.607,14 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,85%, a 11.382,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,37%, a 6.332,83 pontos.