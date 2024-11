S&P vê cautela na política econômica do México e possíveis desafios comerciais por EUA

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A S&P Global Ratings disse nesta terça-feira que espera que o México continue com uma gestão macroeconômica cautelosa nos próximos dois anos, ao mesmo tempo em que alertou sobre os possíveis desafios para a segunda maior economia da América Latina, incluindo o comércio com os Estados Unidos.

A relação comercial entre o México e os Estados Unidos - cada um deles o principal parceiro comercial do outro - enfrenta riscos de possíveis novas tarifas sob o comando do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e uma revisão em 2026 do pacto de livre comércio norte-americano USMCA, disse o diretor-gerente de ratings soberanos da agência, Joydeep Mukherji.

Mukherji também disse que a agência poderia rebaixar sua atual recomendação "BBB" para o México se a dívida do governo e os déficits fiscais piorarem, e que também estava de olho no apoio extraordinário às empresas estatais de petróleo e energia, Pemex e CFE.

A piora do sentimento dos investidores e a redução dos investimentos também poderiam ameaçar o rating, disse ele.

Por outro lado, Mukherji acrescentou que uma gestão política e econômica eficaz sob o novo governo da presidente Claudia Sheinbaum poderia resultar em uma revisão positiva do rating do México.

(Reportagem de Sarah Morland e Raul Cortes Fernandez)