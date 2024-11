Sirenes de alarme antiaéreo soam em Tel Aviv, afirma jornalista da AFP

Sirenes de alarme antiaéreo soaram em Tel Aviv nesta terça-feira (12), de acordo com um jornalista da AFP no local, enquanto o Exército israelense afirmou ter interceptado "três projéteis" disparados do Líbano.

"Sirenes soaram em inúmeras áreas do norte e centro de Israel devido a projéteis vindos do Líbano", disse o Exército em um comunicado, acrescentando que "interceptou três projéteis".

A imprensa israelense informou que as sirenes também foram acionadas no Aeroporto Internacional Ben Gurion, onde os voos foram temporariamente suspensos.

O grupo libanês Hezbollah disse ter lançado mísseis nesta terça-feira contra uma base aérea militar ao sul de Tel Aviv, no centro de Israel.

O movimento islamista pró-Irã declarou em um comunicado que disparou mísseis contra a base aérea de Tel Nof, localizada a aproximadamente 25 quilômetros a sul de Tel Aviv. O Hezbollah já havia relatado um ataque a esta base em 8 de novembro.

