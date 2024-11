Shopee se torna lucrativa e ajuda controladora Sea a superar estimativa de receita

(Reuters) - A empresa de tecnologia Sea Ltd superou as estimativas de receita do terceiro trimestre, nesta terça-feira, depois que seu negócio de comércio eletrônico Shopee tornou-se lucrativo, fazendo com que suas ações subissem mais de 17% no início do pregão.

As ações da empresa do Sudeste Asiático abriram em seu nível mais alto em mais de dois anos, depois de mais do que dobrarem de valor este ano.

A Shopee relatou um crescimento nas compras em todo o Sudeste Asiático e em Taiwan, à medida que os consumidores aumentaram as compras antes da temporada de férias e viagens.

A empresa obteve lucro no terceiro trimestre na Ásia e no Brasil, disse o presidente-executivo da Sea, Forrest Li.

A Shopee está disponível principalmente no Sudeste Asiático e no Brasil, depois de sair da Índia, e em alguns mercados da Europa e da América Latina.

"Como continuamos a nos concentrar no crescimento, esperamos que a Shopee continue a ser lucrativa no futuro", acrescentou Li.

O segmento, que representa mais de dois terços do total de negócios da empresa, registrou um Ebitda ajustado de 34,4 milhões de dólares no trimestre encerrado em 30 de setembro, em comparação com um prejuízo de 346,5 milhões de dólares no ano anterior.

O impulso veio de um aumento de 42,6% na receita de comércio eletrônico para 3,2 bilhões de dólares, o que excedeu em muito as expectativas dos analistas de 2,92 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Embora a Shopee continue sendo uma força dominante no Sudeste Asiático, ela tem enfrentado desafios em determinados mercados devido aos ventos contrários econômicos e à forte concorrência de rivais como a Lazada e a gigante global Amazon.

Para vencer a concorrência, a empresa se diversificou em finanças digitais e entretenimento para aproveitar a crescente demanda por esses serviços.

O negócio de serviços financeiros, que abriga pagamentos digitais e o provedor de serviços financeiros SeaMoney, registrou um crescimento de receita de 38%, superando as estimativas de um aumento de 21,7%.

A receita total da Sea saltou 30,8% para 4,33 bilhões de dólares no trimestre, acima da estimativa de consenso dos analistas de 4,08 bilhões de dólares.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru)