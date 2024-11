Sampaoli é apresentado no Rennes e se declara 'grande admirador' da liga francesa

"Grande admirador" do Campeonato Francês, o técnico argentino Jorge Sampaoli, que já comandou o Olympique de Marselha, foi apresentado nesta terça-feira (12) pelo Rennes.

Sampaoli, que estava livre no mercado desde a sua saída do Flamengo, em setembro do ano passado, chega com a missão de manter a equipe na primeira divisão.

Depois de 11 rodadas, o Rennes é o 13º colocado da Ligue 1 (18 clubes) com 11 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

"É uma equipe que sofre por não poder alcançar seus objetivos, por isso é preciso ajudá-la a transformar este sofrimento em segurança', afirmou o treinador argentino.

Sampaoli disse que sua chegada ao Rennes é "um desafio". "A situação não é a ideal, mas é o que temos e deve ser resolvida rápido, porque o clube e a cidade merecem outra coisa".

Famoso por suas peculiaridades e exigentes princípios de jogo, Sampaoli se mostrou "muito entusiasmado" por retornar à França, onde trabalhou entre 2021 e 2022 no Olympique de Marselha.

"Sou um grande admirador da liga francesa e depois do Olympique acompanhei muito porque gosto dos times daqui, como funcionam, as transições... Acho que os melhores países em promover seus jogadores são Brasil e França. Aparecem jogadores o tempo todo, muito jovens e com grande capacidade", declarou o treinador.

Após a pausa no Campeonato Francês para a data Fifa, Sampaoli fará sua estreia à frente do Rennes no dia 24 de novembro, contra o Lille.

