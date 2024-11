Reis da Espanha vão voltar a Valência após primera visita tensa

Os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, vão voltar na próxima semana à área devastada por inundações na região de Valência, após uma visita tensa cinco dias após a catástrofe, confirmou o monarca nesta terça-feira (12) .

"Ainda não demos a data e os lugares, mas vai acontecer", afirmou o rei sobre a visita, informada horas antes à AFP por fontes da Casa Real.

"Desde o início, também quisemos transmitir a vontade de estarmos presentes de diferentes formas em todos os locais afetados", acrescentou o monarca na base de Bétera, região de Valência, onde se reuniu com militares destacados nas áreas devastadas pelas inundações.

Após uma primeira passagem turbulenta pela zona afetada, o rei pretende encarar o próximo deslocamento "levando em conta as circunstâncias que estão vivendo".

Uma comitiva integrada por Felipe VI e Letizia, entre outras autoridades, visitou no último dia 3 a localidade de Paiporta, epicentro do desastre, que deixou 222 mortos e 23 desaparecidos, segundo o balanço mais recente. A visita ocorreu em um ambiente de tensão, no qual a comitiva foi recebida com insultos e lançamentos de objetos contra seus integrantes, imagens que deram a volta ao mundo.

Após passar pela base de Bétera, o chefe de Estado visitará um navio usado para alojar soldados no porto de Valência, e a principal base logística do Exército naquela cidade, que dá nome à região.

Desde as inundações, as críticas da população miram principalmente no chefe de governo regional, que acusam de ter demorado a reagir, mas também no governo central da Espanha.

