Raízen anuncia venda de até 900 mil ton de cana-de-açúcar por cerca R$381 mi

(Reuters) - A Raízen informou que sua controlada, Raízen Energia, assinou com a Alta Mogiana acordo para venda de até 900 mil toneladas de cana-de-açúcar por cerca de 381 milhões de reais, levando a um ganho líquido contábil estimado de 300 milhões de reais a ser reconhecido ainda no ano safra 2024/25.

A operação, cuja conclusão ainda depende da aprovação pelo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), está em linha com as ações da companhia para reciclagem do portfólio de ativos e redução do endividamento bruto, disse a Raízen em comunicado ao mercado nesta terça-feira.

A companhia do setor sucroalcooleiro acrescentou que a transação também contribuirá para o aumento da eficiência logística e agroindustrial no cluster de Ribeirão Preto (SP).

Em paralelo, a Raízen anunciou que deu início às operações de testes e comissionamento de duas novas plantas de etanol de segunda geração nos Parques de Bioenergia Univalem (Planta 3) e Barra (Planta 4), localizadas, respectivamente, nas cidades de Valparaiso e Barra Bonita, ambas no Estado de São Paulo.

"O efetivo início da produção e dos embarques aos clientes já contratados deverão acontecer ainda nesta safra 24/25, após a conclusão da fase atual de testes e comissionamento... e obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias", afirmou a Raízen em comunicado separado.

Cada planta contou com um investimento total de aproximadamente 1,2 bilhão de reais e terá sua capacidade nominal anual de produção de 82 milhões de litros, disse a empresa. Com isso, conforme o comunicado, a Raízen se consolidará como a maior produtora mundial e única apta a operar quatro plantas de etanol de segunda geração em larga escala.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)