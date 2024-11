Rainha Camilla diz que está se "recuperando" ao voltar a atividades

LONDRES (Reuters) - A rainha britânica Camilla disse que está se "recuperando" ao voltar às funções sociais nesta terça-feira após uma infecção pulmonar.

Camilla, de 77 anos, foi obrigada a cancelar diversos compromissos e não compareceu ao evento de domingo de Remembrance no último fim de semana por conta da doença, mas estava bem o suficiente para receber autores indicados ao anual Prêmio Booker em uma recepção em sua casa, a Clarence House.

"Estou em recuperação; essas coisas sempre levam um tempo para passar completamente", disse ao autor Percival Everett no evento.

"A gente acha que já passou, mas elas continuam um pouco, mas espero que agora eu esteja me recuperando."

A agenda de Camilla foi reduzida nesta semana para ajudar na recuperação, e ela não comparecerá à estreia do filme Gladiador 2 em Londres na quarta-feira.

Uma fonte real informou que ela teve um forte resfriado, mas não há preocupação com sua saúde. Seu marido, o Rei Charles, que continua em tratamento após ter sido diagnosticado com câncer no início deste ano, ainda participará de todos os eventos desta semana.

(Reportagem de Michael Holden)