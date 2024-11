Falta espaço na mala? Saco a vácuo 'encolhe' roupa e custa menos de R$ 60

Se você é como eu e acaba exagerando na quantidade de roupas que leva na mala, esses sacos a vácuo vão te ajudar muito na hora de viajar.

Com eles é possível reduzir pela metade —ou até menos— o volume das peças na mala, principalmente blusas, calças e roupas de inverno. Dessa forma, você ganha mais espaço para colocar mais coisas na bagagem.

O que gostei

Fácil de usar. É só colocar a roupa no saco, tirar o lacre, passar o fecho e depois acoplar a bomba para retirar o ar. Com ela encaixada é só apertá-la até o saco ficar menor. Você só precisa ter um pouco de atenção para fechar bem o saco para não permitir que entre ar.

Reduz bastante o volume. Fiquei impressionada com o quanto o saco a vácuo ganha de espaço na mala. Entre blusas de frio, calças e tênis, consegui guardar 13 peças muito confortavelmente, deixando espaço para mais roupas. É como se os sacos encolhessem as roupas.

Saco à vácuo de 50 x 60 cm usado neste review Imagem: Rebecca Vettore

Evita ter que despachar bagagens. Com esse produto vou continuar viajando levando bastante roupa sem precisar gastar com despacho da bagagem. Além disso, reduzo as chances de perderem a minha mala, algo que eu tenho medo sempre que viajo.

Melhor organização da mala. Além de economizar espaço —diminuindo o volume em até três vezes—, o item ajuda a organizar as roupas na mala.

Pontos de atenção

Exige esforço para bombear o ar. Se você, assim como eu, não tem muita força no braço, vai precisar fazer alguns intervalos até deixar os sacos a vácuo menores.

Peças ficam bem comprimidas depois que todo ar é retirado dos sacos Imagem: Rebecca Vettore/Colaboação/UOL

Qualidade da bomba. Com aparência um pouco frágil, é preciso tomar cuidado com a bomba. Não use força demais.

Em geral, esses sacos permitem ser acoplados a um aspirador de pó para retirar o ar. Mas provavelmente você não vai ter essa opção no local onde você estará hospedado quando estiver voltando de sua viagem e precisar de um espaço extra na mala para colocar as lembrancinhas que comprou.

O que mudou para mim

Esse item realmente mudou minha forma de viajar. Agora sei que posso levar a quantidade de roupas que precisar de maneira confortável.

Com esse produto posso continuar levando minha mala no bagageiro do avião e quando chegar no destino final vou ver minhas roupas bem organizadas.

Para quem eu indico?

Indico para quem viaja bastante apenas com mala de bordo, pois, com esses sacos a vácuo, será possível levar mais peças na bagagem sem precisar despachá-la.

Sacos a vácuo maiores também são uma boa opção para guardar edredons e cobertores que ocupam bastante espaço no armário e só são usados durante o inverno. Além de reduzir o volume, ajuda a proteger do mofo durante o longo período sem uso.

Há kits com sacos a vácuo de diferentes tamanhos disponíveis nos varejistas.

