Petróleo da Foz do Amazonas: Lula disse que vai realizar essa obra importante, diz Omar Aziz

Os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM) disseram, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o petista deu sinalizações positivas sobre atividades petrolíferas próximas à foz do Rio Amazonas. A área faz parte do que é conhecido como Margem Equatorial.

Há interesse de petroleiras em explorar o local. Por outro lado, a possibilidade é criticada por ambientalistas. O Ibama quer mais informações antes de liberar a exploração.

"Ele Lula apenas disse que os estudos estão acontecendo e que o governo deverá licenciar a área para poder fazer as prospecções de exploração e pesquisa na região da faixa equatorial", disse Eduardo Braga.

"Também a exploração do petróleo da Foz do Amazonas. O presidente disse que vai realizar essa obra importante. Estamos perdendo muito petróleo para a Guiana Francesa, que está absorvendo esse petróleo. É um campo só, não tem dois campos. Se a gente não tirar, eles vão e tiram da gente", afirmou Omar Aziz.