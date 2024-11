Motorista mata 35 pessoas ao jogar carro contra multidão na China

Por David Kirton

ZHUHAI, China (Reuters) - Um motorista jogou o seu carro contra uma multidão em uma arena esportiva no sul da China, matando 35 pessoas e ferindo com gravidade outras 43, em um dos ataques mais letais na história da China contemporânea.

Autoridades chinesas levaram quase 24 horas para divulgar oficialmente o incidente, que ocorreu na segunda-feira à noite em Zhuhai, cidade de cerca de 2,5 milhões de habitantes no sul da China, perto de Macau.

Imagens e vídeos que circularam pelas principais redes sociais da China na segunda-feira à noite -- mostrando dezenas de pessoas caídas no chão e um carro fugindo do local -- foram rapidamente censurados. Comentários irritados sobre o atraso oficial em relatar o incidente também foram removidos e o site de mensagens Weibo censurou uma hashtag que mencionava o número de mortos.

A polícia disse que o motorista de 62 anos, com o sobrenome Fan, havia sido capturado e estava hospitalizado por ferimentos aparentemente auto infligidos com uma faca no pescoço e em outras partes do corpo. Fan estava indignado com a divisão de bens em seu divórcio, segundo a polícia.

O crime violento é algo raro na China por conta da segurança rigorosa e da rígida legislação sobre posse de armas. No entanto, um aumento nos relatos de ataques com faca em grandes cidades chamou a atenção para a segurança em espaços públicos.

