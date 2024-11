Mercadante tem se mostrado um grande banqueiro e faz inveja à Febraban, diz presidente da Fiesp

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, elogiou nesta terça-feira, 12, o desempenho do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, à frente do banco de desenvolvimento. Gomes destacou que a capacidade de Mercadante como economista já era conhecida, mas que as pessoas não sabiam que ele era "um excelente banqueiro" e que "faz inveja à Febraban", a federação nacional dos bancos.

Gomes fez alusão ao lucro reportado pelo BNDES nesta semana.

O banco de desenvolvimento registrou lucro líquido total de R$ 19 bilhões entre janeiro e setembro deste ano, crescimento de 31,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ele destacou ainda que, com ajuda do BNDES, a indústria está voltando a crescer no Brasil e sendo um dos setores protagonistas no PIB do País.