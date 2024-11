Medvedev reage e vence De Minaur no ATP Finals

Vaiado pelo público na estreia pela apatia e mau comportamento, o tenista russo Daniil Medvedev (N.4 do mundo) manteve vivas as chances de classificação para a semifinal do ATP Finals, em Turim, ao vencer o australiano Alex de Minaur (N.9) nesta terça-feira (12).

Muito superior, mais agressivo e eficiente, principalmente com seu segundo serviço, Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em apenas uma hora e 20 minutos.

O russo, campeão do torneio em 2020, teve um desempenho muito diferente do que mostrou no último domingo, quando foi derrotado pelo americano Taylor Fritz (N.6) e se comportou de forma inadequada em quadra, chegando inclusive a segurar a raquete de cabeça para baixo quando se preparava para uma devolução de saque.

"Decidi não me preocupar, no bom sentido [com a reação do público]. Se eu perdesse, minha temporada acabava; se ganhasse, teria outra oportunidade na quinta-feira. Tentarei fazer o mesmo no próximo jogo", declarou Medvedev.

O russo se mostrou determinado com seus golpes vencedores (25 contra apenas nove de De Minaur) e minimizou os erros não forçados (10 contra 13 do australiano) sem conceder ao adversário uma única chance de quebra.

O resultado significa que o 'Grupo Ilie Nastase' terá que esperar até a última rodada, na próxima quinta-feira, para conhecer seus dois semifinalistas.

Mas De Minaur, derrotado na estria pelo italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, já está eliminado.

A segunda rodada da chave será completada ainda nesta terça-feira, com o duelo entre Sinner e Fritz.

jr/mcd/mb/cb/aa