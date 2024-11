Marisa reduz prejuízo no 3º tri com forte expansão de vendas após reposicionamento

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Marisa reportou nesta terça-feira prejuízo líquido de 71,2 milhões de reais para o terceiro trimestre, menor do que a perda de 196,4 milhões de reais de um ano antes, em resultado marcado por forte crescimento de vendas em meio ao reposicionamento do negócio e recomposição de estoques.

A receita líquida saltou 54,8%, para 349,8 milhões de reais e o volume de peças vendidas cresceu 63%, para 10,462 milhões de unidades. A receita bruta em vendas mesmas lojas avançou 42,8% e a margem bruta subiu de 42,2% para 46,5%. O preço médio, seguindo o realinhamento voltado à mulher da classe C, caiu 16%.

O desempenho do terceiro trimestre marca uma virada na receita líquida, que havia caído 48,4% no primeiro trimestre e 34% no segundo trimestre na comparação ano a ano.

"O resultado reflete a estratégia comercial adequada junto com uma disciplina financeira muito forte", afirmou à Reuters o presidente-executivo da companhia, Edson Garcia, que assumiu como CEO em março para reposicionar estrategicamente a Marisa após o "equívoco" da empresa de tentar mirar na classe B.

"Nossa expectativa é que no quarto trimestre já venha com resultado positivo", afirmou Garcia, atrelando o desempenho principalmente ao resultado das vendas em dezembro. "Estamos trabalhando bem forte para isso."

De acordo com o executivo, a Marisa está preparada para o último trimestre do ano, o mais aquecido do varejo, com eventos como a Black Friday e o Natal ainda por vir.

"Nós conseguimos já estar mais afinados para ter um quarto trimestre com planejamento mais bem feito. Os níveis de estoque já estão adequados", afirmou Garcia, citando que outubro, marcado pelo Dia das Crianças, já foi um mês bom para companhia.

REPOSICIONAMENTO

A Marisa adotou nos últimos meses um novo modelo de previsão de demanda e abastecimento, o que permitiu um desenho mais adequado na estratégia de reposicionamento e construção das coleções, resultando em maior aceitação pelos clientes, com maior velocidade nas vendas e margens.

A empresa, segundo o executivo, também entendeu que, embora o seu principal público seja o feminino, os segmentos masculino e infantil eram muito pouco explorados e começou a acelerar essa aposta, com os primeiros resultados mostrando números positivos.

"A Marisa é uma marca onde a mulher é a protagonista, mas é uma marca para a família. Então a gente pode explorar muito mais isso... Tem alavancas importantes de crescimento com infantil, masculino e acessórios que a gente está explorando mais e não eram tão exploradas no passado", afirmou Garcia.

O nível de estoque saltou para 17,5 milhões de peças, de 7,9 milhões um ano antes e 10,4 milhões no segundo trimestre de 2024, refletindo o trabalho da empresa de recomposição conforme planejado com sortimento adequado, além de melhor giro.

A melhora nos estoques teve apoio no aporte de 623 milhões de reais por meio de aumento de capital privado homologado no trimestre, com a emissão de cerca de 444,9 milhões de ações a 1,40 real cada, que contou com uma participação relevante dos acionistas controladores da varejista, a família Goldfarb.

RENEGOCIAÇÕES

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) totalizou 35,1 milhões de reais, com margem de 10%, revertendo resultado negativo de 55,9 milhões de reais no mesmo período de 2023, quando a margem era de -24,7%.

O balanço também mostrou queda de 15,6% nas despesas com vendas, gerais e administrativas, a 127,7 milhões de reais, ou 36,5% da receita, de 66,9% um ano antes.

"Trabalharemos fortemente para melhorar ainda mais nossas receitas e renegociação de todos os contratos, para buscarmos um SG&A ainda mais eficiente do que já conseguimos", afirmou a companhia, citando que essa linha do balanço ainda está acima do patamar que a empresa considera adequado.

Outra mudança destacada pelo CEO foi o reposicionamento de comunicação, com a repaginação das lojas, que agora têm uma frente mais agressiva em termos de preço, ofertas na vitrine, proposta que se comunica mais com o público-alvo da companhia.

A empresa também busca aumentar a base de cartões Marisa, onde tem um ticket médio maior, e uma maior frequência de compras dos clientes da rede. No final do terceiro trimestre, a base ativa somava 823,4 mil, de 614,7 mil no segundo trimestre.

Concluída a operação de aumento de capital e quitação de determinadas dívidas em julho, o endividamento bancário bruto da companhia somava 135 milhões de reais, de 138,5 milhões de reais no final de junho. A dívida líquida somou 83,7 milhões de reais, de 41,1 milhões de reais no segundo trimestre.

A Marisa, que encerrou setembro com uma rede de 235 lojas, visa crescer nas vendas digitais, mas continua dando maior relevância para unidades físicas. Segundo o CEO, a empresa quer começar a olhar para expansão a partir de 2026. "Mas é um tema muito novo ainda, vamos passar por 2025 para poder olhar para a frente."