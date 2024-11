Homens mascarados balançam bandeiras nazistas do lado de fora de peça de Anne Frank nos EUA

Um pequeno grupo de manifestantes mascarados, agitando bandeiras nazistas e usando símbolos da supremacia branca em suas roupas, marchou no lado de fora de um teatro em Michigan durante uma apresentação de "O Diário de Anne Frank" no último fim de semana.

Uma afiliada local da ABC obteve um vídeo do pequeno grupo no lado de fora do posto da Legião Americana em Howell, Michigan, onde o incidente ocorreu no último sábado. A trupe do Teatro Comunitário de Fowlerville, que encenou a peça sobre uma menina judia que mantinha um diário enquanto se escondia da ocupação alemã de Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial, confirmou o incidente.

O gabinete do xerife do Condado de Livingston, que respondeu ao incidente, não retornou as ligações em busca de detalhes.

O Departamento de Polícia de Howell disse que o incidente ocorreu fora de sua jurisdição e que não tinha comentários a fazer. Ligações para o gabinete do prefeito de Howell não foram atendidas.

O grupo de teatro disse em comunicado que tomou conhecimento da manifestação nazista durante o primeiro ato da peça e foi informado que a situação estava sob controle e que os manifestantes haviam sido retirados da propriedade. O grupo informou o público sobre a situação no intervalo.

O grupo de teatro disse que tem se empenhado para contar a história de "pessoas reais que perderam suas vidas no Holocausto".

"A presença de manifestantes no lado de fora nos deu um pequeno vislumbre do medo e da incerteza sentidos por aqueles que se escondiam" dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, disse o grupo.

Bobby Brite, ex-comandante do posto da Legião Americana em Howell, cerca de 90 kms a noroeste de Detroit, gravou o vídeo do protesto.

"As pessoas ficaram chocadas. Ficaram horrorizadas", disse, à WXYZ TV, afiliada da ABC.

"Tínhamos 75 pessoas no andar de baixo que assistiram à peça e, dessas 75, 50 ou 60 estavam com medo de sair do prédio", disse Brite à WXYZ TV.

"Tivemos que acompanhá-las até seus carros. Ninguém nos Estados Unidos deveria se sentir assim."

A WXYZ informou que não houve confrontos físicos como resultado do protesto nazista, mas alguns dos veteranos membros do posto da Legião Americana discutiram com os manifestantes.

Em julho, cerca de uma dúzia de manifestantes agitando bandeiras nazistas marcharam por Howell, gritando "Heil Hitler", de acordo com o jornal Livingston Daily.