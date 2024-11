Macron visitará a Argentina no fim de semana, antes do G20 no Rio

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitará Buenos Aires no fim de semana para manter "um diálogo exigente" sobre o clima com o presidente argentino. Javier Milei, antes de participar da cúpula do G20 em 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, anunciou a Presidência francesa nesta terça-feira (12).

Como parte da viagem pela América Latina, Macron visitará o Chile nos dias 20 e 21 de novembro, onde passará por Santiago e Valparaíso, segundo a Presidência francesa.

"Esta viagem ao continente americano acontece após a visita de Estado realizada em março passado ao Brasil e marcará uma nova etapa no relançamento da nossa parceria com a região", explicou o Eliseu.

Sobre a visita à Argentina, no sábado e domingo, a Presidência francesa acrescentou que esta faz parte "da continuidade dos diálogos anteriores com o presidente Milei".

"O objetivo será continuar um diálogo exigente sobre as principais questões globais, inclusive o clima, nas vésperas da cúpula do G20, além de aprofundar a cooperação em setores estratégicos com um parceiro histórico", acrescentou o Eliseu.

Uma fonte próxima destacou que a Argentina quer comprar três submarinos franceses Scorpène. No entanto, acrescentou esta fonte, a assinatura de uma carta de intenção com a França está prejudicada por uma questão de financiamento do lado argentino.

No Chile, com o presidente Gabriel Boric, Emmanuel Macron promoverá a relação bilateral "com especial atenção à transição energética, à inteligência artificial e aos intercâmbios culturais e universitários", segundo o Eliseu.

"Os dois presidentes compartilham a mesma visão sobre a importância do multilateralismo, particularmente no que diz respeito à proteção dos oceanos e da biodiversidade", acrescentou a Presidência francesa, apontando que as negociações se concentrarão em "iniciativas comuns".

fff/hr/avl/zm/fp/aa