'Achadinho' ajuda a limpar parte interna e externa de janelas por R$ 30

Limpar a parte de fora da janela de casa ou do apartamento não costuma ser fácil. Mas este achadinho que o Guia de Compras UOL encontrou promete facilitar esse trabalho. Isso porque ele tem um ímã que "gruda" no vidro, fazendo a limpeza da parte interna e externa ao mesmo tempo, sem perigo ou dificuldade.

Quer saber se vale a pena ter esse limpador? Veja adiante as características desse produto e alguns comentários de quem já o testou.

O que o fabricante diz sobre esse limpador de janelas?

Ajuda a alcançar áreas de difícil acesso;

Vem com uma corda de segurança, que evita que a parte externa caia;

Recomendado para vidros até 6 mm de espessura;

Tem feltro em fibra e fios de algodão;

Tamanho aproximado: 12c m x 11 cm x 6 cm.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,6 (do total de cinco). Leia algumas avaliações.

Produto muito bom. Me possibilitou limpar vidros que não tenho acesso por fora. Chegou em dez dias (moro na região Sul). O ímã é bem potente.

Cintia SIlva

Chegou tudo certinho. Bem embalado e conforme a descrição do produto. O ímã que une é bem forte e as peças são fáceis de tirar. Gostei que dá para remover as esponjinhas e o tecido, facilitando a limpeza depois do uso.

Aline

Chegou rápido e muito bem embalado. Testei e aprovei. A janela estava muito suja e limpou bem de primeira.

Fernanda

O ímã é bem forte. Acho muito difícil cair. De qualquer forma, vem uma cordinha para segurar. Limpa bem e valeu muito a pena. Ainda vem um filtro extra para uso.

Camila

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores relataram problemas ao utilizar o produto. Os principais pontos de atenção foram a ineficàcia do ímã e a ausência de maleabilidade da esponja de limpeza.

Fiz um teste e achei o produto muito fraco. A parte que deveria ter uma espuma é dura. Só tem um material que não vai conseguir o objetivo de lavar ou limpar os vidros.

Dilene Cordeiro

Me decepcionei com o produto. O ímã não gruda direito.

Beatriz Silva

Produto com ímã forte, mas desengonçado na hora de usar. Enrosca fácil e, se a peça de fora não estiver sendo segurada pela cordinha, fatalmente irá cair. Se o andar for alto, vai dar uma canseira para quem está limpando. Não recomendo.

Alejandro Rodrigues

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.