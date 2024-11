Kotscho: sensação de mal-estar generalizado influencia em avaliação de Lula

A última pesquisa de aprovação do governo Lula (PT) acende um "sinal amarelo" para o presidente da República, mas a percepção da população pode estar sendo influenciada por um "mal-estar generalizado" que é difícil de localizar, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta terça-feira (12).

Uma pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgada nesta terça (12) mostra que a avaliação positiva do governo do presidente Lula caiu 7,2 pontos desde o começo do ano.

Kotscho afirmou que a popularidade de Lula vem caindo ao longo dos últimos meses e que há elementos, como a inflação dos alimentos, que ajudam a explicar esse momento. Porém, há também similaridades com o que ocorreu com Joe Biden nos EUA, relembrou o colunista Tales Faria — quando dados da economia que não eram necessariamente ruins não eram revertidos em aprovação à gestão federal.

Além do [aumento] no preço dos alimentos, tivemos também um aumento nas contas de luz, na energia elétrica, e principalmente uma sensação de mal-estar generalizado que é difícil localizar exatamente a causa disso. Mas se você pegar o noticiário geral, principalmente nas redes sociais, parece que vai acabar o mundo, que o Brasil está tudo ruim, que nada presta.

Isso não é só na época de eleição, de campanha eleitoral. As redes sociais agem o tempo todo. E aí você pode criar uma percepção negativa de algo que não é tão ruim, que é a economia brasileira — é como o caso do [Joe] Biden nos EUA.

O Lula está agora com o sinal amarelo aceso, [...] e fica cada vez mais difícil aparecer algum fato novo, porque os programas sociais que voltaram com ele no ano passado já fazem parte da paisagem --o Minha Casa, Minha Vida, o Bolsa Família. E não há fatos novos de coisas boas acontecendo. Mas isso aí pode mudar.

Kotscho também apontou que o governo se envolve em discussões que podem passar a imagem de "marasmo" à população, como o anúncio do novo pacote fiscal, que ainda não saiu, e pautas como a volta do horário de verão e a questão das bets. Isso deve inspirar uma reflexão no governo e no partido, afirmou:

O Lula está muito mais centralizador do que foi nos primeiros governos dele, e o ministério é o mais fraco dos três que ele já montou. O que pode acontecer é uma pajelança marcada para dezembro, direto da direção do PT e do governo, para estudar o que aconteceu na última eleição e traçar novos rumos para o partido e para o governo a partir do ano que vem.

