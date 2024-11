Jovem é executado e suspeito é encontrado morto no Morumbi

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um jovem de 21 anos, executado na manhã da segunda-feira, 11, na Rua Clementine Brenne, na Vila Sônia, zona sul da capital. Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que os tiros teriam sido disparados por um suspeito que estava em um veículo preto.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi encontrado caído na calçada com ferimentos e morreu antes da chegada do resgate.

Na mesma manhã, um homem de 29 anos, suspeito de estar envolvido no assassinato do jovem, foi encontrado morto na praça Mário Garnero, que fica no Morumbi e também próxima da Rua Clementine Brenne.

Uma testemunha diz ter visto o homem estacionar o veículo e caminhar até o centro da praça. Depois, informou que teria escutado um tiro de arma de fogo.

A testemunha acionou guardas municipais que faziam o patrulhamento na região. Os agentes localizaram o corpo deste homem, que também não teve a identidade revelada.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) cita o envolvimento desta segunda vítima encontrada no Morumbi com o caso da Vila Sônia, mas não dá detalhes da relação do homem com a morte do jovem na Rua Clementine Brenne.

A reportagem apurou que o crime pode ter sido motivado por ciúmes, e que o suspeito de executar o rapaz o teria matado por conta de um suposto caso que ele teria com sua companheira. As informações não foram confirmadas pela secretaria.

Os casos foram registrados no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apoiar nas investigações.