Israel não atendeu às demandas dos EUA para aliviar catástrofe em Gaza, dizem grupos de ajuda

GENEBRA (Reuters) - Grupos internacionais de ajuda disseram que Israel não cumpriu uma série de demandas dos Estados Unidos para melhorar a crise humanitária em Gaza até o prazo final de terça-feira.

Os Estados Unidos disseram ao seu aliado Israel, em uma carta de 13 de outubro, que o país deveria tomar medidas para melhorar a situação da ajuda em Gaza, devastada pela guerra, dentro de 30 dias. Caso contrário, poderia enfrentar possíveis restrições à ajuda militar dos EUA.

"Israel não apenas deixou de atender aos critérios dos EUA que indicariam apoio à resposta humanitária, mas, ao mesmo tempo, tomou medidas que pioraram drasticamente a situação no local, particularmente no norte de Gaza", disse um grupo de oito organizações de ajuda, incluindo Oxfam, Save the Children e o Conselho Norueguês de Refugiados, em um relatório de 19 páginas.

Por mais de um mês, as forças israelenses têm se aprofundado no norte de Gaza, cercando hospitais e abrigos e criando novas ondas de deslocamento em uma operação que, segundo elas, tem como objetivo impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem lá.

Na sexta-feira, especialistas globais em segurança alimentar divulgaram um raro alerta de fome iminente em partes do norte de Gaza, a menos que medidas imediatas sejam tomadas para aliviar a situação.

Louise Wateridge, autoridade sênior de emergência da UNRWA em Gaza, disse em uma coletiva de imprensa em Genebra que os caminhões de ajuda para a Faixa de Gaza caíram em outubro e que nenhum alimento foi autorizado a entrar no norte de Gaza por um mês inteiro.

"As pessoas aqui precisam de tudo. Precisam de mais. Não é o suficiente", afirmou ela.

Perguntada sobre o que espera que Washington faça com relação ao prazo, ela disse: "Qualquer coisa que aconteça agora já é tarde demais. Milhares e milhares de pessoas foram mortas sem sentido. Elas foram mortas por falta de ajuda, porque as bombas continuaram e porque não conseguimos nem mesmo alcançá-las sob os escombros."

Israel disse na segunda-feira que havia atendido à maioria das demandas dos EUA. Algumas coisas ainda estão em discussão e dizem respeito a questões de segurança, disse uma autoridade israelense aos repórteres.

Outras medidas, incluindo a abertura de uma nova passagem para Gaza, foram implementadas, afirmou. Os militares israelenses disseram na terça-feira que centenas de pacotes de alimentos e água foram enviados para partes do norte de Gaza durante uma operação coordenada.

Washington ainda não comentou se suas condições foram atendidas. Na semana passada, o Departamento de Estado disse que Israel havia tomado algumas medidas para aumentar o acesso de ajuda a Gaza, mas até agora não havia conseguido reverter significativamente a situação humanitária.

