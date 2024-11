Irã diz que buscará seus "interesses" quando perguntado sobre possibilidade de negociações com Trump

DUBAI (Reuters) - O Irã buscará o que for de seu interesse, disse a porta-voz do governo Fatemeh Mohajerani na terça-feira, quando perguntada se poderia haver conversas diretas com o governo Trump.

"O que quer que garanta os interesses do país e os valores da revolução será buscado pelo governo", afirmou Mohajerani a um jornalista, de acordo com a Iranian Student News Agency.

Não há relatos de que Donald Trump ou sua equipe estejam planejando qualquer conversa desse tipo enquanto ele se prepara para retornar à Presidência dos Estados Unidos.

Trump retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear de 2015 do Irã com as potências mundiais durante seu último mandato em 2018 e reaplicou sanções que afetaram severamente a economia iraniana.

"A campanha de pressão máxima de Trump falhou, mesmo que as pessoas tenham sido sobrecarregadas por ela. O importante serão as ações e não as palavras, mas recomendamos que Trump leve em conta o fracasso de suas políticas passadas", acrescentou Mohajerani.

Conversas indiretas entre Washington e Teerã para retomar o acordo nuclear foram iniciadas durante o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, mas foram interrompidas. O Irã ainda faz parte formalmente do acordo, mas reduziu seus compromissos de honrá-lo devido às sanções impostas pelos EUA à República Islâmica.

(Reportagem da Redação de Dubai)