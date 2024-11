Investidor bilionário John Paulson diz que não será secretário do Tesouro dos EUA

(Reuters) - O investidor bilionário John Paulson, um dos principais candidatos ao cargo de secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo do presidente eleito Donald Trump, disse nesta terça-feira que suas "obrigações financeiras complexas" o impedirão de ocupar um cargo no nova administração.

Paulson e seu colega investidor Scott Bessent surgiram como os principais candidatos à função crucial, que tem grande influência sobre assuntos econômicos, regulatórios e internacionais.

"Pretendo continuar ativamente envolvido com a equipe econômica do presidente e ajudar na implementação das propostas de políticas pendentes do presidente Trump", disse Paulson em comunicado.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru)