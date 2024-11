Incêndio florestal entre Nova Jersey e Nova York persiste, alimentado por tempo seco e vento forte

Por Brendan O'Brien e Rich McKay

(Reuters) - Ventos fortes e condições extremamente secas dificultam o trabalho dos bombeiros para controlar um incêndio florestal persistente em área arborizada ao longo da fronteira entre os estados de Nova York e Nova Jersey, a cerca de 80 km a noroeste de Nova York.

O incêndio Jennings Creek, que atravessa a fronteira entre o condado de Passaic, em Nova Jersey, e o condado de Orange, em Nova York, já queimou cerca de 2.023 hectares de vegetação densa perto do Lago Greenwood e causou a morte de um funcionário do parque.

As chamas, que começaram no final da semana passada, estavam 20% contidas, informou o Serviço Florestal de Nova Jersey nesta terça-feira no Facebook. A causa do fogo ainda não foi determinada.

As condições "vão criar tumulto, caos e muita incerteza que não precisamos agora", disse a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em coletiva de imprensa perto do local do incêndio.

Segundo ela, cerca de 15 incêndios simultâneos estavam ocorrendo no Estado, em uma temporada de incêndios florestais excepcionalmente intensa.

Helicópteros da Polícia Estadual de Nova York e da Guarda Nacional despejavam água sobre o fogo, enquanto mais de 375 bombeiros criavam linhas de contenção para proteger casas.

Nenhuma estrutura estava ameaçada nesta terça-feira, mas alguns moradores da área rural haviam abandonado suas residências, acrescentou Hochul.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta vermelho para áreas de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts e Rhode Island, prevendo rajadas de vento de até 72 km/h e nível de umidade em torno de 20%.

"As chances de chuva não são boas para a próxima semana", disse William Churchill, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Meteorológico Nacional em College Park, Maryland.

As condições só devem melhorar ligeiramente na quarta-feira, com os ventos enfraquecendo, acrescentou.

A região passa por um dos outonos mais secos já registrados. Na segunda-feira, houve a primeira precipitação significativa desde meados de setembro, proporcionando algum alívio, embora breve, para os bombeiros.

"As condições que enfrentamos ainda são bastante ruins", disse Hochul, pedindo aos residentes que evitem queimar materiais ao ar livre.

O incêndio causou uma morte: o voluntário Dariel Vasquez, de 18 anos, guarda florestal do estado de Nova York, foi atingido por uma árvore enquanto combatia o fogo no sábado, informaram autoridades.

Incêndios florestais são relativamente comuns na costa oeste dos EUA, mas incomuns na costa leste. Na Califórnia, os bombeiros conseguiram conter lentamente o incêndio Mountain, de 8.350 hectares, a cerca de 80 km a noroeste de Los Angeles. Nesta terça-feira, o fogo estava 48% contido.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago, Rich McKay em Atlanta)