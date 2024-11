Veja média de horas trabalhadas nos países do G20; Canadá tem menor jornada

A jornada de trabalho média no Brasil é 39 horas semanais, segundo dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Ela é maior que a de países como Canadá, Coreia do Sul e Argentina. E é menor do que a jornada na Índia, na China e no México. O tema entrou em pauta devido a um projeto de lei que quer acabar com a jornada de 6x1, em que o empregado trabalha seis dias e descansa um.

Jornada em outros países

O país do G20 com a menor jornada é o Canadá, com média de 32,1 horas semanais trabalhadas. Em seguida vêm Austrália (32,3 horas) e Alemanha (34,2 horas).

Na Argentina, trabalha-se em média 37 horas semanais. A jornada é menor do que a dos brasileiros, com 39 horas semanais. Já no México, a média é de 43,7 horas.

Os países do G20 com maior jornada são Índia e China. Na Índia, a média de horas semanais trabalhadas é de 46,7 horas. Na China, a média é de 46,1 horas. A Arábia Saudita integra o G20, mas não há informações sobre sua jornada de trabalho nos dados da OIT.

Jornada de trabalho no G20

Como é a lei no Brasil

A lei brasileira prevê uma jornada de até 44 horas semanais. O tempo permitido é, portanto, maior que a média trabalhada, de acordo com os dados da OIT.

Pela lei, a jornada não pode ser superior a oito horas diárias. Sendo assim, quem trabalha as 44 horas, faz uma jornada de seis dias trabalhados. Uma das modalidades é a de oito horas durante cinco dias (totalizando 40 horas) e um dia mais curto, de quatro horas. Há ainda o modelo de 7h20, durante seis dias.

Uma PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 vem ganhando força na Câmara dos Deputados. Apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), a proposta prevê expediente máximo de 36 horas semanais.