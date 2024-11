Vai enfeitar a árvore de Natal? Pisca-pisca com 100 LEDs está por R$ 20

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta de pisca-pisca com 100 LEDs para quem já está em contagem regressiva para o Natal—o produto está com 20% de desconto, custando R$ 19,99 na Shopee.

Segundo o fabricante, o pisca-pisca possui dez metros de comprimento e é maleável, capaz de se adequar a qualquer decoração. Além disso, promete ser resistente à água e com diferentes tipos de iluminação. Confira mais informações sobre o produto e a opinião de quem já o comprou:

O que diz o fabricante sobre o pisca-pisca?

Possui 10 metros com 100 LEDs no total;

Promete um fio resistente e maleável, que se adequa a diferentes tipos de decoração;

Com 8 tipos de iluminações diferentes;

Alimentação por cabo USB-C e não acompanha fonte;

É bivolt;

Disponível também em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Esse pisca-pisca tem mais de 3 mil avaliações, tendo uma nota de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores afirmaram que os principais pontos positivos desse produto são as cores vibrantes, tamanho e fácil manuseio..

Gostei bastante, chegou muito rápido e bem embalado. Já testei e está funcionando perfeitamente. Eu vou comprar outro, é muito linda as luzes. Recomendo, podem comprar sem medo. Tatiane

Simplesmente amei. Veio rápido, cores vibrantes, tudo certinho, funcionando bem. Agora só esperar montar minha árvore de Natal pra ver como fica. Gostei muito. Rosenei

Amei! Chegou antes do prazo. O pisca-pisca é colorido e fácil de manusear. No natal, vai ficar lindo. Suellen Santana

Chegou certinho e funcionando perfeitamente. Adorei, é bem grande, dá para enfeitar uma árvore grande tranquilo. Recomendo! Carolina Ferraz

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram o funcionamento, espessura e o cabo USB do pisca-pisca.

Depois de uma semana parou de funcionar. Fiquei triste. Ricardo

Instalei o pisca-pisca no domingo, dia 03/11, e o deixei ligado somente à noite, das 19h às 6h da manhã. Hoje é dia 06/11 e o pisca-pisca já apresentou defeito. Quando fui desligá-lo, observei que estava piscando fracamente, como se houvesse um mau contato. William

Lindo, funciona bem. Só é um pouco mais fina do que eu esperava, mas pelo preço está valendo. Bárbara Nascimento

Gostei. São lindos os piscas-piscas, só que infelizmente eu não vi que a ponta dele não era tomada era USB, então, precisa pôr numa entrada de carregador, mas foi falta de atenção minha. Carol Gomes

