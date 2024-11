Escritora britânica Samantha Harvey vence o prestigioso prêmio Booker 2024

A escritora britânica Samantha Harvey foi premiada com o prestigioso Booker Prize 2024 por seu quinto romance, intitulado "Orbital", durante uma cerimônia em Londres na noite desta terça-feira (12).

O livro narra um dia na vida de seis astronautas - dois homens e quatro mulheres - em uma estação espacial. Com sua construção fragmentada e quase meditativa, "Orbital" oferece uma reflexão sobre o luto, o desejo e a crise climática.

Harvey, de 49 anos, já esteve na lista de finalistas do Booker Prize em 2009 com seu primeiro romance, intitulado "The Wilderness".

A escritora dedicou o prêmio a "todas as pessoas que falam a favor e não contra a Terra, e trabalham a favor e não contra a paz".

Cinco mulheres e um homem competiam este ano pelo prêmio, que inclui uma recompensa de 50 mil libras (cerca de 366 mil reais) e garante o sucesso internacional da obra.

O Booker Prize, um dos prêmios literários mais relevantes do mundo, que premia obras de ficção em inglês, ajudou a catapultar a carreira de escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood e Arundhati Roy.

