Decision Desk HQ projeta que republicanos manterão maioria na Câmara dos Deputados dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O provedor de dados Decision Desk HQ projetou, na segunda-feira, que o Partido Republicano, do presidente eleito Donald Trump, conquistou a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o que indica que os republicanos terão o controle em ambas as Casas do Congresso norte-americano.

A Edison Research ainda não projetou o controle da Câmara. Ela projetou que os republicanos terão pelo menos 215 cadeiras, e os democratas, pelo menos 206. Os vencedores das eleições para 14 cadeiras ainda não foram projetados pela Edison Research. Para se ter a maioria na Câmara são necessários 218 assentos.

Os republicanos já haviam garantido o controle no Senado dos EUA com pelo menos 52 a 46, projetou a Edison Research.

Durante seu primeiro mandato presidencial, de 2017 a 2021, a maior conquista de Trump foram os amplos cortes de impostos que devem expirar no próximo ano.

Essa legislação e a lei de infraestrutura assinada pelo presidente democrata Joe Biden, no valor de 1 trilhão de dólares, foram aprovadas durante períodos em que os partidos governistas controlavam as duas Casas do Congresso.

Em contraste, nos últimos dois anos de governo com o Congresso dividido, Biden teve pouco sucesso na aprovação de leis e o Congresso teve dificuldades para desempenhar sua função mais básica de fornecer o dinheiro necessário para manter o governo aberto.

(Reportagem de Richard Cowan; Reportagem adicional de Shubham Kalia)