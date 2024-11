Cumprir arcabouço não significa obrigatoriamente limitar em 2,5% alta do mínimo, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que cumprir o arcabouço fiscal não significa obrigatoriamente limitar em 2,5% o aumento do salário mínimo. "O presidente Lula afirmou que vai cumprir rigorosamente o arcabouço fiscal. Ou seja déficit primário será zero. Mas isso não significa obrigatoriamente limitar em 2,5% o aumento do salário mínimo", disse Alckmin em coletiva à imprensa nos corredores da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças Climáticas (COP29) logo depois de fazer o discurso do País na sessão de altas lideranças.

Ele é o chefe da delegação brasileira na COP29.

Alckmin também reforçou que "o Brasil terá uma política fiscal rigorosa".

"Isso vai nos permitir uma política monetária melhor para o desenvolvimento do País com uma menor taxa de juros", afirmou o vice-presidente da República.