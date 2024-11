Candidato à presidência da Câmara cita como objetivo de gestão defesa de corte do gasto público

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) mencionou como objetivo de sua gestão a defesa do corte de gastos públicos. A declaração ocorreu durante almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) nesta terça-feira, 12.

"É com esse objetivo que nós colocamos o nosso nome para ser presidente da Câmara dos Deputados. Para que essa Casa continue sendo a Casa que defende o equilíbrio fiscal, que defende o corte de gastos, que defende a responsabilidade para com as despesas e o orçamento público", afirmou o parlamentar.

Na ocasião, Motta também afirmou que o Brasil está "radicalizado" e citou de maneira crítica o que chamou de "narrativas de extremos". "O Brasil, infelizmente, hoje, está radicalizado politicamente, sofrendo consequências severas de um processo eleitoral que muitas vezes nos impede de dialogar sobre temas importantes e que tratam do Brasil real, para muitas vezes ficarmos presos a narrativas de extremos, que não nos possibilita construir nada de propositivo", declarou.

Motta prosseguiu: "Não podemos deixar que esse ambiente venha inviabilizar o funcionamento da Casa e aquilo que a Câmara tem que discutir". O candidato também fez um apelo para os parlamentares deixarem "bandeiras eleitorais de lado" e "discutir o que importa", para focar na atração de investimentos.

O deputado paraibano já tem o apoio formal de 15 partidos para o comando da Câmara, sob a indicação do atual presidente, Arthur Lira (PP-AL). A eleição está marcada para fevereiro do ano que vem.