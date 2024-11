Canal UOL comemora estreia na TV a cabo com festa exclusiva no Rosewood

Na noite de hoje, o Rosewood Hotel, em São Paulo, será palco do coquetel para a divulgação do Canal UOL na TV a cabo e via satélite. O evento, que será exclusivo para convidados, vai reunir personalidades influentes da política, entretenimento e imprensa, além de celebridades e nomes que farão parte da programação do canal.

Âncora do UOL News, a jornalista Fabíola Cidral será a mestre de cerimônias, conduzindo as apresentações da noite. Já a abertura do evento ficará a cargo de Paulo Samia, CEO do UOL, que vai discursar sobre a importância dessa expansão da marca.

O público, que está acostumado a consumir o conteúdo em vídeo do UOL de maneira pulverizada, certamente vai se surpreender ao encontrar uma agenda que reúne, num mesmo canal, programas já reconhecidos, mas com temáticas, formatos e nomes diversos, como UOL News, Posse de Bola e Desculpa Alguma Coisa.

Paulo Samia, CEO do Grupo UOL

Murilo Garavello, diretor da área de Conteúdo, também estará presente para destacar a programação variada e dinâmica do Canal UOL, com curadoria focada em notícias, esporte e entretenimento.

Com três novos estúdios, o Canal UOL está no ar 24 horas por dia, sete dias por semana Imagem: Divulgação UOL

Com uma proposta de conteúdo abrangente e uma equipe de profissionais renomados, o Canal UOL surge como uma nova referência na TV a cabo e via satélite, com o compromisso de entregar ao público conteúdo relevante e de qualidade.

O Canal UOL já está disponível nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming:

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Zapping: canal nº 64

UOL Play