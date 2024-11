BC diz na ata que atividade econômica e mercado de trabalho doméstico seguem dinâmicos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltou a avaliar que a atividade econômica e o mercado de trabalho domésticos seguem dinâmicos, na ata divulgada nesta terça-feira, 12, e que detalha a reunião da semana passada, quando o colegiado elevou a Selic para 11,25% ao ano.

De acordo com o grupo, no período mais recente, alguns indicadores apresentaram sinais incipientes de moderação, como indicadores de comércio e de rendimentos. Segundo o colegiado não se pode concluir que se trata de uma inflexão no mercado de trabalho ou no ritmo de crescimento.

"O Comitê seguirá acompanhando atentamente a dinâmica de atividade, uma vez que o ritmo dinâmico de crescimento da atividade, em contexto de hiato avaliado positivo, torna mais desafiador o processo de convergência da inflação à meta", reforçou a cúpula do Banco Central.

Ainda no parágrafo 10, o Copom citou que a conjunção de um mercado de trabalho robusto, política fiscal expansionista e vigor nas concessões de crédito às famílias segue indicando um suporte ao consumo e consequentemente à demanda agregada. "Em síntese, não se observa alteração relevante no cenário de crescimento prospectivo em relação à reunião anterior."

Já no parágrafo 11, a ata enfatiza que o dinamismo do mercado de trabalho segue sendo um ponto bastante debatido pelo comitê. "As recorrentes surpresas de curto e médio prazo na taxa de desemprego reafirmam um mercado de trabalho apertado, com dinamismo na geração de vagas, na troca de emprego e nas contratações, apontaram os membros do colegiado.

O grupo comentou ainda que avalia que o dinamismo observado no mercado de trabalho é compatível com a inflação de serviços, a qual se mantém acima do nível requerido para o cumprimento da meta de inflação. "O comitê seguirá monitorando o momento e a magnitude do canal de transmissão de salários para preços para assegurar a convergência da inflação à meta."