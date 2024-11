Banrisul tem lucro líquido de R$ 197,3 Mi no 3º trimestre, alta de 54,8% em um ano

O Banrisul fechou o terceiro trimestre com lucro liquido de R$ 197,3 milhões, alta de 54,8% em relação ao mesmo intervalo de 2023 e 20% abaixo do segundo trimestre.

O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) subiu para 7,8% em doze meses, de 5,4% no terceiro trimestre de 2023, mas caiu em relação ao segundo trimestre, quando estava em 9,9%.

A carteira de crédito alcançou R$ 57,66 bilhões em setembro de 2024, com crescimento de 9,9% em 12 meses e de 5,4% na comparação com o segundo trimestre. De acordo com o banco, o aumento reflete a ampliação no saldo em crédito rural, crédito comercial, operações de câmbio, imobiliário e financiamentos de longo prazo.

A receita com prestação de serviços somou R$ 605,8 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 5,5% em doze meses e de 3,6% frente ao segundo trimestre.

A margem financeira cresceu 12,2% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior, para R$ 1,56 bilhão. No entanto, caiu 4,8% se comparado ao segundo trimestre.

As despesas com provisão para devedores duvidosos teve uma queda de 31,3% em base anual e de 1,3% em termos trimestrais, para R$ 299,5 milhões.

Já o índice de inadimplência foi para 2,08% sobre a carteira, representando uma alta de 10,9 pontos porcentuais frente ao terceiro trimestre de 2023 e uma queda de 0,23 ponto porcentual em relação ao segundo trimestre.

O patrimônio líquido alcançou R$ 10,3 bilhões no final de setembro de 2024, aumento de 6,1% frente a dezembro de 2023, devido à incorporação dos resultados gerados, ao pagamento de juros sobre o capital próprio, ao provisionamento de dividendos e ao remensuramento do passivo atuarial, referente aos benefícios pós-emprego (CPC33(R1).

O total em ativos alcançou R$ 141,97 bilhões em setembro de 2024, crescimento de 16,9% em relação a setembro de 2023 e de 3,4% frente a junho.