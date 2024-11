Ataques aéreos israelenses atingem subúrbio de Beirute; não há sinal de cessar-fogo

Os militares israelenses bombardearam os subúrbios ao sul de Beirute com ataques aéreos na terça-feira, montando um de seus mais pesados ataques diurnos na área controlada pelo Hezbollah, depois que o ministro da Defesa descartou um cessar-fogo até que os objetivos israelenses sejam atingidos.

Fumaça se espalhou sobre Beirute quando cerca de uma dúzia de ataques atingiu os subúrbios do sul a partir do meio da manhã. Eles se seguiram a um aviso do Exército israelense que identificou 12 locais na área e disse que tomaria medidas contra eles em breve. O aviso, publicado nas redes sociais, informava aos moradores que eles estavam próximos às instalações do Hezbollah.

No norte de Israel, as pessoas foram forçadas a se abrigar quando drones de ataque foram lançados a partir do Líbano, disseram os militares. Um deles atingiu o pátio de um jardim de infância em um subúrbio de Haifa, onde as crianças haviam sido levadas às pressas para um abrigo, o que significa que ninguém ficou ferido, disseram as equipes de resgate. Imagens de TV mostraram danos ao prédio.

Não houve relatos imediatos de vítimas em Beirute.

Os moradores fugiram em grande parte dos subúrbios do sul desde que Israel começou a bombardeá-los em setembro. Imagens de um ataque compartilhadas nas redes sociais mostraram dois mísseis atingindo um prédio de cerca de 10 andares, demolindo-o e lançando nuvens de destroços. Os ataques de terça-feira destruíram 15 edifícios nos subúrbios do sul, segundo fontes de segurança.

Deflagrado pela guerra de Gaza, o conflito entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, já durava quase um ano antes de Israel partir para a ofensiva em setembro, atacando amplas áreas do Líbano com ataques aéreos e enviando tropas para o sul.

Israel desferiu duros golpes no Hezbollah, matando muitos de seus líderes, inclusive Hassan Nasrallah, arrasando grandes áreas dos subúrbios do sul, destruindo vilarejos fronteiriços no sul e atacando mais amplamente o Líbano.

Ao se reunir com o Estado-Maior de Israel pela primeira vez, o recém-nomeado ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse na segunda-feira que não haverá cessar-fogo no Líbano até que Israel atinja seus objetivos.

"Israel não concordará com nenhum acordo que não garanta o direito de Israel de prevenir o terrorismo por conta própria e de atingir os objetivos da guerra no Líbano - desarmar o Hezbollah e sua retirada para além do rio Litani e devolver os moradores do norte em segurança para suas casas", afirmou ele.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, havia dito na segunda-feira que houve "certo progresso" nas negociações de cessar-fogo, acrescentando que a guerra ainda não havia terminado. O principal desafio enfrentado por qualquer acordo de cessar-fogo seria a aplicação, segundo ele.

Apesar dos golpes sofridos, o Hezbollah disse que está pronto para uma longa guerra contra Israel.

*Reportagem de Laila Bassam, Riham Alkoussa em Beirute, Ari Rabinovitch em Jerusalém, Tala Ramadan e Clauda Tanios em Dubai