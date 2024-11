Alpine usará motores Mercedes a partir da temporada 2026 da F1

A Mercedes, oito vezes campeã do campeonato de construtores da Fórmula 1, será a fornecedora de motores da Alpine a partir da temporada 2026, anunciou a equipe francesa nesta terça-feira (12).

O acordo entre as marcas cobrirá "toda a duração do novo regulamento, de 2026 até pelo menos 2030", informou a Alpine em comunicado, no qual explicou que os motores que também poderão contar com caixas de câmbio da Mercedes.

A partir de 2026, os motores, que já são híbridos há vários anos, terão um aumento da potência elétrica e uso de combustíveis 100% sustentáveis.

O anúncio ocorre pouco mais de um mês depois que a Renault, a quem pertence a Alpine, oficializou que deixará de produzir motores de F1 por seu alto custo, encerrando assim um período de quase 50 anos da marca francesa como fabricante de motores para os carros da principal categoria do automobilismo.

A Mercedes já fornece seus motores para outras equipes como McLaren, atual líder do campeonato de construtores, Williams e Aston Martin, que a partir de 2026 equipará seus carros com motores Honda, data na qual outras marcas como Ford e Audi entrarão na F1.

