Alemanha terá legislativas antecipadas em 23 de fevereiro

A Alemanha terá eleições legislativas antecipadas em 23 de fevereiro de 2025, após o colapso da coalizão de governo de Olaf Scholz há uma semana, disse à AFP nesta terça-feira uma fonte do partido governante.

Após vários dias de disputa, a data foi decidida em um acordo com o principal partido de oposição, os conservadores da CDU/CSU, acrescentou a fonte.

Segundo outra fonte próxima às discussões, Scholz será submetido a um voto de confiança no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, no dia 16 de dezembro. A votação dos deputados acontecerá dois dias após a apresentação da moção.

A Alemanha enfrenta uma crise política desde a ruptura, na quarta-feira da semana passada, do governo de coalizão formado pelos social-democratas de Scholz, os Verdes e os liberais do partido FDP, que comandava o país desde o final de 2021.

A implosão do governo de três partidos aconteceu depois que Scholz demitiu o ministro das Finanças, o liberal Christian Lindner, o que provocou a saída de quase todos os ministros do FDP.

