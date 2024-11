Elon Musk declara apoio para liderança no Senado; Trump quer nome que dê 'passe livre'

O empresário Elon Musk, aliado do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, declarou apoio ao senador republicano Rick Scott para líder da maioria no Senado no domingo, quando Trump pressionou os candidatos ao influente cargo a ajudá-lo a fazer mudanças rapidamente depois que seu partido ganhou o controle da casa.

Os republicanos devem ocupar pelo menos 52 cadeiras no Senado, composto por 100 membros, depois de conquistarem três cadeiras anteriormente ocupadas pelos democratas em Virgínia Ocidental, Ohio e Montana na eleição da última terça-feira.

O atual líder republicano no Senado, Mitch McConnell, que lidera seu partido na casa desde 2007, não está em busca do cargo.

"Rick Scott para Líder da Maioria no Senado!", escreveu Musk, bilionário da área de tecnologia que se tornou um dos principais apoiadores de Trump nos últimos meses, em uma publicação nas redes sociais no domingo.

Trump ainda não endossou ninguém na corrida para líder da maioria.

Musk é a pessoa mais rica do mundo. Scott, que representa a Flórida no Senado, é um ex-executivo do setor de saúde e o senador mais rico em exercício.

Em uma entrevista à Fox News no domingo, Scott disse que o Senado precisa implementar mudanças reais.

"Não podemos continuar fazendo o que estamos fazendo", afirmou Scott. "Foi para isso que Donald Trump foi eleito, para ser a mudança."

Em postagem no domingo, Trump disse que qualquer pessoa que queira ser líder da maioria no Senado deve concordar em não impedir que nomeações presidenciais temporárias sejam feitas quando o Senado não estiver em sessão.

Durante as sessões do Senado, os senadores, exercendo seu poder constitucional de fornecer seu "conselho e consentimento", realizam audiências e votos de confirmação para nomeados presidenciais, como chefes de gabinete de grandes agências governamentais, incluindo o Departamento de Defesa e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Scott respondeu no X que concordava com a exigência de Trump, o que permitiria ao novo presidente preencher rapidamente os cargos, mesmo que apenas temporariamente. Dois outros senadores republicanos que estão disputando a liderança da casa - John Thune e John Cornyn - posteriormente publicaram seu apoio à pressão de Trump para preencher rapidamente os cargos.

Trump fez campanha prometendo, entre outras coisas, deportar os imigrantes que estão nos Estados Unidos ilegalmente, cortar impostos, impor tarifas aos parceiros comerciais internacionais e afrouxar a política fiscal.