Xiaomi Redmi 13C aposta no custo-benefício e manda bem no básico sem travar

Famosa pelos celulares intermediários, a Xiaomi trouxe ao Brasil um produto para brigar em outro segmento: o dos celulares de entrada. Trata-se do Redmi 13C 5G, modelo lançado por aqui na metade de 2024 e que tem no custo-benefício seu principal atrativo.

É claro que, pela proposta, o aparelho tem suas limitações. Mas será que elas são capazes de ofuscar o preço atraente do modelo?

O que mais gostei

Visual. O Redmi 13C 5G não tem um visual excessivamente simples e isso conta muito nessa faixa de preço. A estrutura e a traseira são em plástico, mas em nenhum momento há qualquer sinal de mau acabamento e facilmente o aparelho pode se passar por um de categoria superior.

O nicho de câmeras na traseira se integra bem ao restante da carcaça e não parece tão deslocado quanto o visto em alguns modelos.

O único aspecto do visual que não agradou são as bordas pretas da tela, um tanto grossas demais e que acabam se destacando na dianteira do aparelho.

Tamanho de tela. As 6,74 polegadas da tela do aparelho o tornam uma boa opção para quem gosta de assistir a vídeos. Ainda que a resolução seja um tanto limitada, o painel IPS dá conta dessa função.

Conta pontos a favor da tela do Redmi 13C 5G o fato de ela ter uma taxa de atualização de 90 Hz, o que vai um pouco além do básico e ajuda na fluidez dos conteúdos mostrados na tela.

Tamanho da tela deve agradar quem assiste a videos no celular Imagem: Rodrigo Lara

Desempenho. Como é de se imaginar, esse é um dos pontos onde os aparelhos de entrada são mais limitados. Com o Redmi 13C 5G não é diferente, mas vale ressaltar que essa limitação não atrapalhou em nenhum momento o seu uso para atividades corriqueiras, como navegar na internet —o que foi auxiliado pela compatibilidade com redes 5G—, usar apps de redes sociais e até jogar alguns games mais leves.

O processador é um Mediatek Dimensity 6100+ (octa-core, 2,2 GHz) e o aparelho é vendido em versões com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que foi o modelo usado no nosso teste, ou 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Em nenhum momento houve travamentos ou lentidão perceptível.

Duração da bateria. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh, o que é um número padrão em aparelhos básicos e intermediários. Se isso por si só não impressiona, a autonomia em si é bem interessante.

Considerando um uso convencional, o aparelho passou mais de um dia e meio sem pedir por uma recarga. Isso significa que, desde que o usuário não vacile, é bem difícil ficar sem carga ao se usar esse aparelho.

Xiaomi Redmi 13C 5G Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Resolução da tela. Se a tela se destaca pela taxa de atualização de 90 Hz, a resolução em si não é um dos pontos positivos. Ela é apenas HD+ (1.600 x 720 pixels), o que tira um pouco da beleza dos conteúdos apresentados.

Tempo de recarga. Se por um lado a bateria do Redmi 13C 5G dá conta do recado, é bom não depender de recargas rápidas para se salvar em alguma emergência.

Isso porque o carregador do aparelho é um modelo convencional de 10 W, que levou quase três horas para encher completamente a bateria do modelo. É claramente o caso de que a melhor ideia é sempre deixá-lo carregando durante a noite.

Câmeras. O Redmi 13C 5G tem um conjunto de câmeras na traseira composto por uma grande angular de 50 MP, que conta com o auxílio de um conjunto de 2 MP (macro) e de um sensor de profundidade.

Na prática, apenas a grande angular tende a ser usada e ela é mediana. As imagens captadas não são ruins, mas dependem muito da iluminação do ambiente.

Foto tirada com o Xiaomi Redmi 13C 5G Imagem: Rodrigo Lara

A câmera de selfie, uma grande angular de 5 MP, segue esse mesmo padrão, então é bom ter sempre em mente que bons resultados dependem de uma boa quantidade de luz.

Foto noturna tirada durante os testes Imagem: Rodrigo Lara

Recursos adicionais

Além de se conectar com redes 5G, o Redmi 13C 5G também traz entrada de 3,5 mm para fones de ouvido e permite o uso de cartão micro SD para expansão do armazenamento.

Para quem vale a pena?

O Redmi 13C 5G é um bom aparelho para quem topa abrir mão de recursos avançados em prol de um custo-benefício extremamente atrativo.

É um bom "segundo celular", que não deixará seu usuário na mão seja por autonomia de bateria ou desempenho para tarefas mais básicas.

Ficha técnica: Xiaomi Redmi 13C 5G

Sistema operacional: Android 13 com MIUI 14

Android 13 com MIUI 14 Tela: IPS de 6,74 polegadas, HD+ (1.600 x 720 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

IPS de 6,74 polegadas, HD+ (1.600 x 720 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 50 MP (grande angular), 2MP (Macro) e sensor de profundidade

50 MP (grande angular), 2MP (Macro) e sensor de profundidade Câmera frontal: 5 MP (grande angular)

5 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Mediatek Dimensity 6100+ (octa-core de 2,2 GHz)

Mediatek Dimensity 6100+ (octa-core de 2,2 GHz) Memória RAM: 4 GB ou 8 GB

4 GB ou 8 GB Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

128 GB ou 256 GB Dimensões: 168 x 78 x 8,1 mm (A x L x P); 192 gramas

