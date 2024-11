Presidente do BC da China reforça política monetária de apoio e promete manter iuan estável

PEQUIM (Reuters) - O presidente do banco central da China, Pan Gongsheng, disse que o país intensificará o ajuste anticíclico e afirmará uma postura de apoio na política monetária, segundo um comunicado da instituição nesta segunda-feira, citando um relatório que Pan entregou ao principal órgão legislativo do país na semana passada.

A China fará todos os esforços para manter a estabilidade geral do sistema financeiro e manter o iuan estável em um nível razoável e equilibrado, disse Pan no relatório que apresentou em nome do Conselho de Estado.

(Por Ellen Zhang e Kevin Yao)