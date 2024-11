Petrobras inicia operação da unidade de processamento de gás do Rota 3 em Itaboraí

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras disse nesta segunda-feira que iniciou a operação comercial de unidade de processamento de gás natural (UPGN) do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), com um primeiro módulo com capacidade para processar 10,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Um segundo módulo está previsto para entrar em operação até o fim deste ano, levando a capacidade de processamento da UPGN a 21 milhões de metros cúbicos por dia, disse a estatal, em comunicado.

A UPGN faz parte do projeto integrado Rota 3, que ampliará o escoamento de gás natural na área do pré-sal da Bacia de Santos, em campos como Tupi, Búzios e Sapinhoá.

Segundo a companhia, o início de operação do Rota 3 é "essencial para o país e para aumentar a competitividade da Petrobras no novo ambiente dinâmico e competitivo do mercado de gás nacional".

(Por Letícia Fucuchima)