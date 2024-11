Minério de ferro cai em Dalian por decepção com pacote de estímulo de Pequim

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta segunda-feira para o nível mais baixo em mais de duas semanas, com o mais recente pacote de estímulo da China decepcionando os investidores, enquanto dados econômicos mais suaves e a oferta firme de minério aumentaram a pressão sobre os preços.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,87%, a 762,0 iuanes (106,10 dólares) a tonelada.

Mais cedo, o contrato chegou a recuar 3,5%, para 754,0 iuanes, o nível mais baixo desde 25 de outubro.

O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura caía 1,91%, a 100,6 dólares por tonelada.

A China divulgou na sexta-feira um pacote de dívida de 10 trilhões de iuanes (1,40 trilhão de dólares) para aliviar tensões relacionadas a financiamento de governos locais e estabilizar o crescimento econômico em declínio, enquanto enfrenta uma nova pressão da reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA.

O pacote decepcionou os investidores, que esperavam que a China anunciasse amortecedores fiscais adicionais para evitar outra rodada de tensões sino-americanas e barreiras comerciais.

"A troca de dívida não se traduzirá diretamente em crescimento", disseram os analistas do ANZ.

A falta de estímulo fiscal direto implica que os formuladores de políticas deixaram espaço para avaliar o impacto das políticas do próximo governo dos EUA, acrescentou o ANZ.

"O mercado agora mudará o foco para a reunião do Politburo e a Conferência Central de Trabalho Econômico em dezembro, onde esperamos que mais medidas anticíclicas pró-consumo sejam anunciadas."

Enquanto isso, as importações chinesas de minério de ferro continuaram a surpreender, com os volumes ficando acima de 100 milhões de toneladas na semana passada, disseram os analistas do ANZ.

(Reportagem de Gabrielle Ng)