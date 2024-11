Membros do Fed avaliaram propostas de Trump em 2016 e previram política monetária rígida

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Poucas semanas após a eleição de Donald Trump em 2016, membros do Federal Reserve começaram a refletir sobre o impacto das promessas do republicano de cortes de impostos e tarifas na economia, fazendo estimativas aproximadas do que estava por vir, com alguns deles concluindo que poderiam ser necessários juros mais altos para manter a inflação sob controle.

Isso incluiu Jerome Powell, então diretor do Fed e agora chair, que terá a responsabilidade principal de definir o curso da política monetária dos Estados Unidos durante os primeiros 16 meses do próximo mandato de Trump. O ex-presidente derrotou a vice-presidente, Kamala Harris na eleição da última terça-feira e assumirá o cargo em janeiro de 2025.

As transcrições da reunião do Fed de 13 e 14 de dezembro de 2016, antes da posse de Trump, mostram que Powell disse que, devido à "postura fiscal expansionista" prevista pelo novo governo, "é provável que seja necessária uma política monetária um pouco mais rígida".

Nessa reunião, o Fed subiu a taxa de juros pela primeira vez desde dezembro do ano anterior, um aumento que havia sido anunciado bem antes da vitória de Trump sobre a democrata Hillary Clinton. Mas, por uma série de razões, as autoridades elevaram o ritmo esperado de altas de juros para 2017 e realizaram três aumentos nos 12 meses seguintes, em vez dos dois que eram esperados antes da eleição de Trump.

O Fed está enfrentando agora um momento igualmente incerto e uma possível tensão com um segundo governo Trump, à medida que os membros avaliam até que ponto e com que velocidade podem reduzir a taxa de juros e, ao mesmo tempo, manter a inflação sob controle.

As medidas econômicas prometidas por Trump durante a recente campanha refletem o que ele prometeu em 2016 - incluindo mais cortes de impostos, tarifas e uma política de imigração mais rígida. Agora, no entanto, elas chegarão a uma economia em uma situação muito diferente, com riscos para a inflação ainda em vigor.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, em entrevistas à televisão no sábado e no domingo, observou a possibilidade de as deportações em massa atrapalharem alguns negócios. Enquanto isso, o aumento das tarifas de importação, se desencadear uma resposta "olho por olho" de outros países, pode se tornar "mais preocupante", disse ele, com o potencial de levar a um aumento constante dos preços.

"Teremos que esperar e ver o que será implementado", disse Kashkari. "No momento, estamos apenas adivinhando."

A inflação foi uma questão central na campanha de Trump contra Kamala, mas ele agora enfrenta a difícil tarefa de cumprir um conjunto de promessas expansionistas em uma economia que está funcionando perto ou talvez acima da capacidade, sem reacender o aumento de preços contra o qual ele se insurgiu.

A atividade econômica em 2016 era prejudicada pela falta de ofertas no mercado de trabalho. Agora, a economia está passando por um período de escassez de mão de obra, a produção está acima das estimativas de potencial e o Fed está atento a qualquer sinal de que as pressões dos preços estejam novamente aumentando.

Embora Powell, em entrevista a jornalistas na quinta-feira, tenha dito que a eleição de Trump não teria influência "de curto prazo" na política monetária, se 2016 for um guia, é provável que as estimativas iniciais sobre como as tarifas, os cortes de impostos e a perda de alguns trabalhadores estrangeiros podem influenciar as perspectivas sejam apresentadas na próxima reunião do Fed, nos dias 17 e 18 de dezembro.

Embora relutantes em comentar sobre a essência dos planos de Trump, as autoridades podem já ter começado a repensar a velocidade e a extensão dos cortes de juros no próximo ano. Isso poderia colocá-los em uma rota de colisão antecipada com o novo governo se as políticas de Trump forem vistas como um aumento dos riscos de inflação que o Fed vem lutando há mais de dois anos para eliminar.