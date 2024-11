Mediana das projeções para o IPCA de 2024 no Focus do BC passa de 4,59% para 4,62%

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 subiu pela sexta semana seguida de 4,59% para 4,62%, mantendo-se acima do teto da meta de inflação, de 4,50%. Um mês antes, ela estava em 4,39%. Considerando apenas as 151 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a previsão passou de 4,60% para 4,60%.

Se essa projeção se confirmar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai terminar a sua gestão escrevendo a terceira carta aberta para explicar o descumprimento da meta. No início do ano que vem, Campos Neto será substituído na presidência da instituição pelo diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mediana para a inflação de 2025 subiu de 4,03% para 4,10%, mais próxima do teto, de 4,50%, do que do centro da meta, de 3%. A partir do ano que vem, a meta será contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, o BC terá descumprido o alvo.

Considerando as 149 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para o IPCA de 2025 passou de 4,07% para 4,13%.

A mediana para a inflação de 2026 voltou a se distanciar da meta, passando de 3,61% para 3,65%, na segunda semana consecutiva de elevação. A estimativa intermediária para 2025 se manteve em 3,50%, como já está há 71 semanas. Para 2027, permaneceu em 3,50%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera o segundo trimestre de 2026 como horizonte relevante da política monetária. O colegiado espera um IPCA de 3,60% nos quatro trimestres fechados nesse período, no cenário com a taxa Selic do Focus e dólar começando em R$ 5,75 e evoluindo conforme a paridade do poder de compra (PPC).

Também no cenário de referência, o Banco Central espera que o IPCA termine 2024 em 4,60% e desacelere a 3,90% em 2025.