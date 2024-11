Macron confirma presença no jogo França x Israel, que terá segurança reforçada após incidentes em Amsterdã

O presidente Emmanuel Macron confirmou presença no jogo entre França e Israel, que será disputado na próxima quinta-feira (14), no Stade de France, pela Liga das Nações. Considerado de "alto risco" pelas autoridades francesas, o duelo contará com um esquema de segurança "extremamente reforçado".

O jogo vai acontecer uma semana após os incidentes de Amsterdã, na Holanda, envolvendo torcedores do Ajax e torcedores israelenses do Maccabi Tel Aviv, que se envolveram em brigas depois da partida.

Entre os motivos apontados para os atos de violência estão questões ideológicas ligadas ao conflito entre Israel e os palestinos. Vários líderes estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveram esses incidentes como "antissemitas".

Em comunicado divulgado neste domingo (10), o governo francês disse que a presença de Macron no Stade de France pretende transmitir "uma mensagem de fraternidade e solidariedade após os intoleráveis atos antissemitas que se seguiram ao jogo em Amsterdã", além de expressar "seu apoio à seleção francesa".

"Emmanuel Macron sentiu que, dado o momento e a natureza preocupante do que aconteceu na Holanda com esses atos chocantes de antissemitismo, era útil mostrar seu apoio à equipe francesa e fazer este gesto de solidariedade e fraternidade", informou a comitiva de Macron ao jornal Le Parisien.

Segurança "extremamente reforçada"

Diante da preocupação com o acirramento das tensões, o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, anunciou que o esquema de segurança para França x Israel será "extremamente reforçado", com 4 mil agentes ?normalmente são mobilizados de 1.200 a 1.300.

Uma parte dos policiais ficará posicionada no entorno e dentro do Stade de France. Outra parte será distribuída nos transportes públicos e em áreas estratégicas de Paris. Agentes da Raid, unidade de elite da segurança nacional, também serão mobilizados para protegerem a equipe israelense.

"Não toleraremos quaisquer excessos e perturbações da ordem pública", declarou o chefe da polícia de Paris.

No domingo, a Federação Francesa de Futebol, estimou o número de bilhetes vendidos para o jogo em "cerca de 20 mil", muito longe dos 80 mil lugares disponíveis no estádio.

Recomendação para israelenses evitarem o jogo

Apesar do esquema de segurança reforçado, as autoridades israelenses recomendaram aos torcedores que evitem ir ao Stade de France.

O Conselho de Segurança Nacional do país, ligado ao gabinete do Primeiro Ministro, Benjamin Netanyahu, "recomenda que os israelenses no exterior tomem precauções (...) evitando ir a eventos esportivos e culturais em que os israelenses participem, especialmente a próxima partida da seleção de Israel em Paris".

A organização também recomendou que os israelenses no exterior "não exibam sinais judeus reconhecíveis, inclusive ao pedir um táxi por meio de um aplicativo".

Segundo a mensagem, "foram identificadas organizações que pretendem atacar israelenses em várias cidades europeias", como Bruxelas, grandes cidades britânicas, Amsterdã e Paris "por ocasião do jogo da seleção de Israel".

(RFI com agências)