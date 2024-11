Lula é liberado para viajar, após queda em casa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado para viagens aéreas, de acordo com boletim médico divulgado ontem pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, que indicou melhora nos exames do presidente. Lula ficou semanas sem poder andar de avião por causa de uma pancada que levou na cabeça, em um acidente doméstico em 19 de outubro. Precisou cancelar viagens internacionais, como a ida à cúpula dos Brics por causa disso.

A liberação vem às vésperas da participação do presidente brasileiro na reunião do G20, que será realizada no Rio de Janeiro.

Lula deve embarcar para a cidade na noite da próxima quarta-feira. Terá compromissos públicos no local a partir do dia seguinte.

O boletim médico foi produzido depois de o presidente passar por novo exame na unidade do hospital Sírio-Libanês em Brasília.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.