Lula diz que pretende discutir a PEC da Segurança com os governadores

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que pretende discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública com os governadores. "Queremos compartilhar com os Estados para que a sociedade brasileira possa viver mais tranquila", disse o petista, em entrevista ao podcast PODK Liberados, apresentado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF). A entrevista foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida pela RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10.

"Não queremos tomar a atribuição dos governadores ou da Polícia Militar", afirmou Lula.

O presidente também citou a importância do diálogo, inclusive com opositores, algo que, na opinião dele, não ocorria na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

A PEC é uma investida do governo para tentar minimizar os problemas da segurança pública, um dos setores mais mal avaliados do governo.

Um dos pontos centrais do texto é a inclusão na Constituição do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a exemplo do que ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS).