Ibovespa recua com declínio de Vale; Embraer sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, pressionado pelo declínio das ações da Vale na esteira da queda do preço do minério de ferro na China, enquanto Embraer avançava 2% após a Suécia escolher o cargueiro C-390 Millennium da empresa como seu próximo avião militar de transporte.

Por volta de 11h05, o Ibovespa recuava 0,29%, a 127.457,81 pontos. O volume financeiro somava 2,95 bilhões de reais.

Investidores do mercado brasileiro permanecem na expectativa de medidas fiscais, com a última semana terminando sem anúncios. Em entrevista à RedeTV! veiculada no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o custo do ajuste nas contas não pode recair sobre as pessoas mais necessitadas.

Uma bateria de resultados corporativos também está na agenda brasileira nos próximos dias, entre eles os números de Sabesp, BTG Pactual, Banco do Brasil, B3, BRF, JBS, Rede D'Or ON, MRV&CO, Azul, entre outros.

Estrategistas do Itaú BBA chefiados por Daniel Gewehr afirmaram em relatório que, embora a performance das ações no Brasil tenha sido volátil desde o início da temporada de balanços, a safra até agora tem sido positiva, atendendo principalmente às expectativas.

No exterior, a semana começa sem negociação de Treasuries por feriado nos Estados Unidos. No caso das bolsas norte-americanas, que funcionam normalmente, os futuros sinalizavam uma abertura positiva dos pregões.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 1,85%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 2,87%, a 762,0 iuans (106,10 dólares) a tonelada. Analistas do UBS também cortaram a recomendação para os ADRs da Vale para "neutra" ante "compra", bem como o preço-alvo de 14 para 11,50 dólares.

- PETROBRAS PN avançava 0,55%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 2,37%, a 72,12 dólares. A estatal divulgou mais cedo que iniciou a operação comercial de unidade de processamento de gás natural (UPGN) do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ). A Petrobras também assinou um contrato de fornecimento de gás natural no ambiente livre de comercialização com a Gerdau.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,14%, enquanto BANCO DO BRASIL ON, que reporta balanço trimestral no dia 13, após o fechamento do mercado, subia 0,12%. BTG PACTUAL UNIT, que divulga resultado na terça-feira, antes da abertura da bolsa, caía 0,52%.

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 2,4%, mais do que devolvendo a alta da sexta-feira, quando fechou com elevação de 2,35% em meio à repercussão do balanço do terceiro trimestre divulgado na noite de quinta-feira. O índice do setor de consumo na B3 cedia 0,22%. Ainda no setor, ALPARGATAS PN avançava 3,37%, buscando uma recuperação após um tombo de quase 8% no último pregão.

- PETRORECONCAVO valorizava-se 3,01%, ainda embalada pela repercussão dos números do terceiro trimestre conhecidos na semana passada, mas principalmente pelo anúncio de dividendos.

- EMBRAER ON subia 2,12%, tendo no radar decisão da Suécia de escolher o cargueiro C-390 Millennium da companhia brasileira como seu próximo avião militar de transporte. A carta de intenções foi assinada no sábado, mas o país nórdico não revelou imediatamente quantos C-390s comprará ou quando um pedido firme será feito. Na última sexta-feira, os papéis da Embraer fecharam em alta de 7,47% após a divulgação do resultado do terceiro trimestre e de revisão de previsões pela companhia.