Haddad chega a Brasília e tem despachos internos na Fazenda nesta manhã

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está em Brasília. Ele chegou à sede do ministério por volta das 9 horas e entrou no prédio pela garagem. Pela manhã, ele cumpre agenda de despachos internos no prédio. No período da tarde, se encontra com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com as lideranças dos grupos de engajamento do G20.

Há expectativa pelo encaminhamento do pacote de corte de gastos do governo. Haddad havia indicado que um anúncio sobre as medidas poderia ter ocorrido na semana passada. O ministro participou de várias agendas com Lula e outros colegas da Esplanada e disse que o governo estava na reta final da formatação das ações.

Ele frisou, no entanto, que a decisão sobre como seria feita a comunicação sobre essas medidas seria definida por Lula, que sinalizou querer conversar com a cúpula do Congresso antes de tornar o pacote público.