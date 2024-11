EUA querem queda do 'arrogante' Zelensky, diz inteligência russa

MOSCOU, 11 NOV (ANSA) - O Serviço de Inteligência da Rússia no Exterior (SVR) afirmou nesta segunda-feira (11) que o governo dos Estados Unidos trabalha com a hipótese de tirar o "arrogante" presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, do poder.

"De acordo com informações obtidas pelo SVR, o Departamento de Estado americano continua trabalhando em cenários de substituição do atual líder ucraniano, se necessário", diz o órgão em uma declaração divulgada pela agência de notícias estatal russa Tass.

Segundo o serviço de inteligência, "dentre os modos 'legítimos' de tirar o 'extremamente arrogante' Zelensky, Washington avalia a possibilidade de realizar eleições presidenciais e parlamentares na Ucrânia no ano que vem, em meio às hostilidades com a Rússia".

A notícia chega em meio aos temores de uma mudança na política americana para Kiev com o retorno do republicano Donald Trump ao poder, em 20 de janeiro de 2025. Durante a corrida à Casa Branca, o futuro presidente prometeu acabar com a guerra "em 24 horas".

Segundo o jornal americano The Washington Post, após a vitória eleitoral, Trump teria conversado por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem teria pedido para evitar uma escalada do conflito, porém a informação foi negada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Não há nada agendado neste sentido", disse ele, acrescentando que o líder russo "se mantém à disposição para contatos e negociações".

Por outro lado, o filho mais velho do presidente eleito, Donald Trump Junior, zombou de Zelensky no Instagram, dizendo que a "mesada" do mandatário ucraniano terminará quando seu pai entrar na Casa Branca. (ANSA).

