Cantora britânica Jesuton lança novo single em português que explora vulnerabilidade e resiliência

A cantora e compositora britânica Jesuton, radicada em Portugal, está de volta com um novo projeto musical que promete impactar o público brasileiro. Com o lançamento de "Alerta Vermelho" esta semana, Jesuton dá continuidade à sua jornada artística com seu quarto álbum, intitulado 'HOJE', que será o primeiro em língua portuguesa, com lançamento agendado para março de 2025.

Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Lisboa,

"Estou muito feliz de começar este projeto com uma estética e sons bem diferentes de tudo que eu a fiz na minha carreira. A ideia era mesmo mergulhar em 'brasilidades', as coisas que me encantaram ao longo dos anos que morei no Rio de Janeiro, e pessoas com quem tive uma identificação muito forte", diz a cantora.

Ela explica que o projeto nasceu da vontade de querer se aproximar mais das pessoas e dos fãs que a acompanharam nos mais de dez anos de vivência no Brasil. "Eu queria muito fazer este projeto, de me sentir parte da comunidade brasileira não somente no Brasil, mas ao redor mundo", explica Jesuton.

"Alerta Vermelho" é um single que flerta entre o desejo e a racionalidade, abordando os alertas emocionais desencadeados por paixões intensas que desafiam a lógica. Jesuton, que ganhou destaque no Brasil em 2012 ao fazer performances nas ruas do Rio de Janeiro, descreve a canção como um chamado à reflexão.

"Eu queria que 'Alerta Vermelho' fosse um lembrete de que, apesar das dificuldades, existe uma força latente em cada um," disse a artista, ressaltando que a faixa reflete suas vivências pessoais e a intensidade dos tempos atuais. "Essa música nasceu de um período difícil, mas transformador. Fala sobre encontrar coragem onde antes parecia haver só medo," acrescentou a cantora nascida em Londres, de ascendência nigeriana e jamaicana.

Temáticas profundas e reflexões emocionais

A canção também é uma exploração das complexidades dos relacionamentos e a importância de reconhecer os sinais de alerta que podem surgir. Com elementos de soul e pop, "Alerta Vermelho" destaca a poderosa voz de Jesuton que já' lançou três álbuns no Brasil: Encontros (2012), Show Me Your Soul (2014) e seu primeiro autoral, HOME (2017).

A participação do pianista e compositor carioca Jonathan Ferr é um destaque da nova faixa. Jesuton fala da sinergia entre os dois, mencionando que sempre houve o desejo de trabalharem juntos. "Trabalhar com pessoas que entendem a cultura e o sentimento por trás da língua fez toda a diferença. Foi uma verdadeira colaboração," afirmou Jesuton, enfatizando a importância de criar um ambiente autêntico para o público de lingua portuguesa.

Segundo Jesuton, o dia da gravação com o produtor musical Vincee, com quem trabalha desde 2018, foi "desafiador". "Estivemos em um belo estúdio com um piano de cauda e eu tive que direcionar o Jonathan para o caminho que eu imaginava, já que o instrumental estava quase todo pronto e mapeado já. E é uma honra, vai falar o que pra ele? O cara é um monstro dos teclados! Estou muito contente com o resultado final e com a participação dele, especialmente porque consegui tratar o piano como uma voz, dando ao Jonathan o destaque que ele merece".

A faixa "Alerta Vermelho" foi sendo desenvolvida ao longo dos anos. "Eu e Vincee temos uma parceria muito natural. A letra aconteceu bem rápido, foi bem fluido. A nossa parceria é antiga e fomos desenvolvendo este som que é um pouco mais pop e fala sobre relacionamentos que você sabe que não vão dar certo, mas mesmo assim você tem tanta vontade que acaba entrando nele", explica a cantora que lançou recentemente o single "Boy lixo" também em português.

Reflexões sobre amor e relacionamento

A letra de "Alerta Vermelho" expressa uma mistura de vulnerabilidade e força, refletindo emoções como paixão, insegurança e a necessidade de proteção emocional em relacionamentos. Jesuton utiliza sua arte para abrir um diálogo sobre as complexidades das dinâmicas amorosas, convidando os ouvintes a refletirem sobre sua própria felicidade e saúde emocional.

"O som que criamos remete à tensão e tesão nessa negociação emocional. A música consegue abordar isso com leveza, mas o assunto não deixa de ser significativo para mim: muitas lutas internas minhas acontecem no campo de cabeça versus coração", explica Jesuton.

Além disso, a artista revela que este single é apenas o começo de uma nova fase criativa, com mais composições em português a caminho. "Estou empolgada para compartilhar mais da minha música com o Brasil. Sinto que é uma forma de agradecer ao país que me acolheu com tanto carinho," disse a cantora, enfatizando que a faixa foi pensada para as pistas de dança.

Com uma trajetória marcada por interpretações emocionantes e uma voz marcante, Jesuton teve canções em trilhas sonoras de diversas novelas e colaborações com grandes nomes da música brasileira como Seu Jorge, Marcelo D2, Ana Carolina e Maria Gadu. A cantora de 39 anos conquistou o Brasil com sua autenticidade e se firmou como uma artista que traduz sentimentos com intensidade e verdade.

Com "Alerta Vermelho", Jesuton oferece ao público uma canção que toca nas complexidades da vida, convidando os ouvintes a refletirem sobre a importância da coragem e da resiliência. A faixa já está disponível nas principais plataformas digitais.

"Espero que as pessoas encontrem conforto e coragem na música. Que ela sirva de companhia para quem estiver enfrentando alguma batalha," compartilhou.