No banho, piscina e praia: caixa de som JBL à prova d'água está por R$ 425

A Flip Essential 2 está com 15% OFF e sai por R$ 424,15 hoje (11).

O Guia de Compras UOL detalha adiante quais as características do produto e o que diz quem o usou.

O que diz a JBL sobre essa caixa de som?

Equipada com Bluetooth 5,1;

Resistente à água, tem a classificação IPX7;

Revestimento de borracha;

Qualidade de reprodução de graves;

Bateria com autonomia de até dez horas (acompanha cabo USB);

Pesa 870 g;

Bivolt;

Tem conexão compatível com dispositivos como smartphone, tablet e notebook.

O que diz quem a comprou?

Esse modelo de caixa de som da JBL tem nota média de 4, 8 — sendo cinco a máxima. Leia alguns comentários de consumidores:

A qualidade do som é boa, a caixa de som é potente pelo seu tamanho e a bateria dura bastante.

O cabo USB é maior, o que é uma vantagem frente aos cabos pequenos de versões como a JBL GO 2. Facilita o carregamento.

Rafaela Figueiredo Rodrigues

A caixa é pequena, mas meu intuito era exatamente algo que atendesse à nossa necessidade dentro de casa, e me surpreendi bastante. A caixa é bastante potente e tem uma excelente qualidade sonora.

Renato

Caixa boa da JBL para ambientes pequenos, tipo salas de atendimento, sala de estar, salas de exercícios pequena e afins. Não recomendo para salão de festas barulhento, que ela não vai dar conta.

Tiago

Pontos de atenção

A principal reclamação é de que a bateria dura menos do que o fabricante promete. Ainda há críticas sobre a conexão Bluetooth e o desempenho da caixa de som em ambientes externos.

A qualidade de som é muito boa, porém o produto promete dez horas de funcionamento e só dura umas três horas no máximo volume. Para durar cinco horas, que é o máximo que ela dura, tem que ouvir do médio ao baixo volume.

Caio Vinicius

Ela é para uso básico, mas pelo custo-benefício vale muito. Não tem acesso ao app da JBL por ser Essential. Tivemos dificuldades em ser reconhecida no Bluetooth por alguns aparelhos como smartphones e notebooks.

Débora Ferreira

Chegou certinho. Comprei para usar assistindo filmes em projetor e escutar umas músicas. O som para ambientes fechados é muito bom, porém com ambiente aberto já não é muito bom. Mas, para mim, está ótimo.

Pedro Lucas

